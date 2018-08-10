Арестован обвиняемый в убийстве Дениса Суворова из ГТРК "Нижний Новгород"

Обвиняемого в убийстве сотрудника информации ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова заключили под стражу. Он арестован до 23 сентября.

Таким образом судом было удовлетворено ходатайство следователя. Представитель регионального управления СК РФ сообщил "Интерфаксу", что свою вину обвиняемый признал.

Тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода 23 июля.

Его коллеги сообщили, что ночью 22 июля Денис ушел от друзей, но дома так и не появился.

Впоследствии стало известно, что он был убит. 9 августа был задержан подозреваемый – 28-летний мужчина который беспричинно ударил корреспондента кирпичом по голове и скрылся с места преступления.

Следователи считают, что убийство Суворова не связано с его профессиональной деятельностью.