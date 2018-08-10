Украина обвинила Россию в попытке морской блокады

Власти Украины планируют усилить военно-морское присутствие в Азовском море, передает РИА Новости.

В ходе совещания с силовиками секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что это связано с опасениями военно-экономической блокады Азовского побережья со стороны России.

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", — заявил он.

Глава СНБО отметил, что будет уделено особое внимание Мариупольскому направлению, "где не исключено проведение как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль побережья Азовского моря".

Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект о расторжении договора между Украиной и РФ, предусматривающего сотрудничество при использовании Азовского моря и Керченского пролива.