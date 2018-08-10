УЕФА открыл дело в отношении ПАОКа

Матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и московским "Спартаком", прошедший в Салониках, был омрачен нападением на российских журналистов. Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении греческого клуба.

ПАОКу вменяется в вину недостаточное обеспечения безопасности на матче. Российские журналисты подверглись нападение фанатов греческого клуба в зоне, открытой только для представителей прессы. Кроме того, болельщики хозяев поля активно использовали запрещенные на матчах лазерные указки.

Если вина ПАОКа будет доказана, то греческий клуб ждет наказание. А именно дисквалификация домашней арены – стадиона "Тумба" в Салониках.