Подарки неба на выходные: затмение Солнца с новолунием и звездный ливень из Жирафа

На ближайшие несколько дней небесная канцелярия" приготовила для землян сразу несколько подарков. Уже 11 августа произойдет частное затмение Солнца и новолуние. Лучше всего затмение будет видно в приполярных широтах Северного полушария, однако может повезти увидеть его и тем, кто живет на севере и востоке России.

Затмение начнется в 11:02 по московскому времени в Атлантическом океане неподалеку от канадского полуострова Лабрадор . Область видимости частных фаз быстро охватит Гренландию и Исландию, а далее двинется к северной Европе, говорится в сообщении Московского планетария в "Фейсбуке".

Благодаря новолунию в этом августе будет особо ярким и метеорный поток Персеиды. Увидеть не просто звездный дождь, а "ливень" из звезд из-за отсутствия на небе Луны смогут жители России и других стран северного полушария Земли, пишет издание Space & Telescope.

Начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин рассказал РИА Новости, что лучше всего Персеиды будет видно в ночь на 12-е и на 13-е августа.

В это время ожидается максимальная концентрация метеоров — до сотни в час.

Эксперт советует наблюдать звездопад по возможности за городом или найти достаточно темное место в городе, а восточная или южная сторона горизонта должна быть открыта.

Метеориты будут лететь со стороны созвездий Персея, Кассиопеи и Жирафа, так что именно туда стоит смотреть в ближайшие три ночи, чтобы увидеть сгорающие в атмосфере Земли "камни с небес".