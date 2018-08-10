Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Милу Сулимину

30 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Милы Сулиминой из Хабаровского края. У Милы – тяжелая деформация позвоночника. Угол искривления сейчас составляет 98 градусов, на спине образовался горб. Девочка страдает от сильных болей, ей тяжело сидеть, стоять и даже дышать. Помочь Миле может только сложная и дорогая операция на позвоночнике. Но для ее родителей-пенсионеров это непосильная сумма.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (802 871 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 217 509 руб. 686 539 руб. собрали читатели rusfond.ru, chaskor.ru и ria.ru. Всего собрано 904 048 руб. Госпитализация в сентябре–2018. Родители Милы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".