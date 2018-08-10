Столичный инспектор на мотоцикле силой остановил пьяного таксиста
Сотруднику московского мотобатальона пришлось применить силу, чтобы вытащить из салона такси нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от погони. Очевидец снял на видео задержание нарушителя.
Таксист привлек к себе внимание других автовладельцев и инспектора ДПС своими маневрами — днем 9 августа желтую машину носило из стороны в сторону, в какой-то момент она едва не врезалась в отбойник. При этом водитель отказывался останавливаться, игнорируя требования полицейского и удары ногой по двери.
Подвел таксиста дорожный затор — в пробке страж порядка смог спешиться и взяться за водителя вплотную. Впрочем, нарушитель и не думал покидать салон, так что вытаскивать его пришлось силой, под угрозой применения газового баллончика.
Данных о содержании алкоголя в крови задержанного и наказании, которое он понесет, ничего не сообщается.
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