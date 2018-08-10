Ушел из жизни скульптор Николай Никогосян

В Москве скончался выдающийся советский и российский скульптор Николай Багратович Никогосян. Об этом сообщила Российская академия художеств.

Никогосян родился 2 декабря 1918 года в Армении. В 1937 году поступил в художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры в тогда еще Ленинграде. Потом перебрался в Москву, где учился в Художественном институте имени В.И. Сурикова.

Скульптор удостоился звания народного художника СССР и заслуженного художника РСФСР. Его работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее.