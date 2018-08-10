После украинского плена люди на Донбассе строят новую жизнь

"Пустыми словами" назвали в Донецке заявления Киева о якобы достигнутых компромиссах по обмену пленными. Никаких официальных предложений или запросов от украинских властей не поступало уже восемь месяцев. Последний обмен состоялся в декабре прошлого года. И тогда за военнопленных Киев выдал украинцев, осужденных по политическим статьям.

"Из прошлой жизни у меня вот только вот этот и вон тот заяц. — С вами был? — Да, со мной в тюрьме сидел".

Ее родной Харьков не так уж и далеко, всего то 300 километров. Но домой Елене Петрук нельзя, даже с учетом того, что при обмене ее помиловали, жить в той системе координат и с теми людьми, что в ходе допроса просто так прострелили ей ногу, уже невозможно.

"Вот смотрите, это у меня два прострела, а вот это битой алюминиевой мне сломали, полгода заживало, не зашивали, вена торчала" я ее пальцем туда запихивала и перематывала тряпкой и все", — говорит она.

Сразу после освобождения из плена люди попадают в больницу, здоровье у многих подорвано, а потом вот в это общежитие, общий санузел, общая кухня и вот такая вот небольшая комната, стандартное общежитие, но после тюрьмы и это кажется раем.

Минимальное пособие 2800 рублей, раз в месяц гуманитарная помощь, и, конечно, для начала новые документы. Ведь украинские паспорта у многих остались по ту сторону линии разграничения.

"Также мы их сейчас на данный момент обеспечили уже практически всех паспортами Донецкой народной республики, поскольку украинская сторона не выполнила все договоренности. И документы, к сожалению, многим людям так и не вернула", — сообщила Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

"Как-то знаете, ощущения даже свободнее, чем до всех этих событий в Мариуполе, тут больше Родина".

За этим худощавым парнем СБУ гонялась по всему Мариуполю два года. Потом все-таки задержали и осудили на 14 лет. Половины из предъявленных эпизодов не было в помине, и Денис писал об этом в апелляции, но приговор оставили в силе, и отдали заключенного на обмен. В Донецке парень не растерялся, купил в рассрочку старую машину и пошел работать в такси.

"Я и не рассчитывал на то, что мне тут будут особо помогать. Плюс, для меня громаднейшая помощь была это то, что мне выдали удостоверение и можно бесплатно ездить в троллейбусе и трамвае", — рассказывает Денис Романенко, житель Донецка.

Сергей Бабич в плену провел 2 года 8 месяцев, за это время он так надоел украинскому правосудию своими жалобами, что его обменяли. Но судиться с Украиной он продолжает даже из-под земли. Его обвиняют в пособничестве террористам, хотя де юре ДНР и ЛНР никто не признавал террористическими организациями.

"В обвинении написано "участие в террористической организации", а судя по ответам, таких организаций нет, и никто в Украине о них не знает", — говорит Сергей Бабич, шахтер.

С подачи простого шахтера на Украине было возбуждено 9 уголовных дел против судей, сотрудников СБУ и следователей, фабриковавших дело. Самого Сергея так и не осудили, процесс еще идет, правда без него. Он работает по профессии, электриком в шахте.

"На данный момент мне даже бесплатно протезируют зубы, лечат. То есть такого, что к тебе отношение, раз ты военнопленный, значит ты негодяй, нет, такого нет", — поведал он.

Начинать жить заново, конечно, тяжело. Но видимо есть что-то такое, о чем они не говорят на камеру, но что дает им силы мечтать, вновь строить планы и просто жить.