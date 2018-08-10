Греция отзывает своего посла из Москвы

Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса.

Как сообщил РИА Новости источник в правительстве, решение принял лично глава МИД Никос Котзиас. В ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, а в Москву будет направлен другой посол.

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности. Якобы дипломаты пытались подкупить греческих чиновников, в том числе, по поводу соглашения между Грецией и Македонией. Афины также сообщили о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум дипломатическим сотрудникам РФ.

6 августа Фриганас был вызван в российский МИД, где ему была вручена нота, информирующая об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными". Кроме того, МИД Греции назвал Россию "товарищем Турции по оружию" и заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций дружбы и сотрудничества.