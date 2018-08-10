Возле базы РФ в Сирии уничтожены беспилотники

Два беспилотника, запущенные в направлении авиационной базы Хмеймим в Сирии с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории, уничтожены за минувшие сутки.

Об этом мировую общественность проинформировал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает "Интерфакс".

Генерал подчеркнул, что зенитчики уничтожили беспилотные летающие объекты на безопасном от базы расстоянии. В Хмеймим нет пострадавших или материального ущерба.