Центробанк: ослабление рубля продлится недолго

Естественная реакция, которая продлится недолго. Так в Центробанке прокомментировали ослабление рубля на фоне сообщений о новом пакете санкций США.

В ЦБ РФ отметили, что контролируют ситуацию. А для того, чтобы успокоить курс рубля, там могут корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке.

Курс доллара США вырос до 67 рублей 20 копеек — это максимум с августа 2016 года. Евро также подорожал до 76 рублей 95 копеек, сообщает телеканал "Вести 24".