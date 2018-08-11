На заводе в окрестностях британского Солсбери прогремел взрыв

На заводе по производству взрывчатки возле города Солсбери (Великобритания, графство Уилтшир) произошел взрыв. В результате погиб один человек. Еще один человек госпитализирован, его состояние критическое. После взрыва вспыхнул пожар. Спасателям уже удалось его потушить.

Предприятие Chemring Countermeasures, на котором прогремел взрыв, находится в пяти километрах от научно-технической лаборатории британского минобороны в Портон-Дауне, передает ТАСС.