Румынские жандармы избили несколько сотен демонстрантов

440 человек пострадали в ходе массовых протестов в Бухаресте. Накануне жители Румынии требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов. Митинг собрал около шестидесяти тысяч человек.

От трех до пяти миллионов румын живут в странах Западной Европы, большинство объясняют свой переезд отсутствием перспектив дома.

Президент страны заявил, что жандармерия действовала по отношению к протестующим слишком жестко и потребовал от главы МВД Румынии объяснений, передает "Россия 24".