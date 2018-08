Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер

Из аэропорта Сиэтла угнан турбовинтовой самолет Bombardier Dash 8-Q400. Он разбился в штате Вашингтон в районе острова Кетрон, в заливе Пьюджет.

Угнанный самолет принадлежал авиакомпании Horizon Air, передает ТАСС. Судя по всему, на его борту не было пассажиров.

Известно также, что самолет угнал работник аэропорта. Факт угона подтвердили представители авиакомпании на странице Twitter. Alaska Airlines и Horizon Air входят в состав холдинга Alaska Air Group.

We've confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We're working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane.