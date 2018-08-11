Артем Дзюба интересен двум топ-клубам чемпионата Турции

Стамбульские футбольные клубы "Галатасарай" и "Бешикташ", которые являются одними из лидеров чемпионата Турции, проявляют интерес к нападающему сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артему Дзюбе

Отмечается, что представители команд уже связались с агентом 29-летнего форварда, чтобы обсудить детали возможного перехода. Кроме того, в Стамбул приглашен отец Дзюбы, сообщает РИА Новости со ссылкой ан турецкие СМИ. Отметим, что действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 2020 года, а его рыночная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет 10 миллионов евро.