Во Франции молодой регбист скончался сразу после матча

Во Франции сразу после товарищеского регбийного матча между клубами "Орийак" и "Родез" скончался 21-летний игрок. Луи Файфровски из команды "Орийак" пострадал при столкновении во время встречи и покинул поле.

Уже в раздевалке Файфровски стало плохо. Как сообщает RT, молодой регбист дважды в раздевалке терял сознание. Врачи пытались ему помочь, но безрезультатно. Отмечается, что после вскрытия будет установлено, связана ли смерть Файфровски с травмой, которую он получил во время матча.