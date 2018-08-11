Опубликовано видео из скорой помощи, перевернувшейся после ДТП в Москве

В сети размещены кадры, сделанные регистратором, установленном в автомобиле скорой медицинской помощи, ставшим участником аварии на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов, произошедшего вечером в пятницу, 10 августа.

Volkswagen Touareg врезался в реанимобиль выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

После столкновения транспортное средство медиков перевернулось.

По данным "РИА Новости", пациента, находившегося в опрокинувшемся автомобиле, увезла другая бригада врачей, оперативно прибывшая на место ДТП.

Агентство не подтверждает первоначальную информацию о трех пострадавших, сообщая о том, что в результате инцидента никто не получил серьезных травм.