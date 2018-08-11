Эрдоган пообещал найти новых союзников вместо американцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет искать новых друзей и союзников, если США не пересмотрят свое отношение к Турции. По его мнению, администрация американского президента Дональда Трампа придерживается "неверного" представления о том, что отношения с Анкарой могут быть "ассиметричными".

"США должны осознать, что у Турции есть альтернативы", — приводит слова Эрдогана "Интерфакс".

Он предупредил и о том, что Анкара не будет оставлять без ответа недружественные действия со стороны Вашингтона. Турецкий лидер напомнил, что его страна ввела санкции против ряда официальных лиц США после аналогичного шага Вашингтона против нее. Эрдоган подчеркнул, что в дальнейшем Турция будет действовать по тому же принципу.

Кроме того, по мнению президента Турции, США "неоднократно оказывались не в состоянии понять и учесть опасения турецкого народа". Он напомнил о проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который живет в США и выдачи которого добивается Турция, обвиняя его в организации неудавшейся попытки переворота в 2016 году.

Еще одной проблемой Эрдоган считает то, что США оказывают поддержку военизированным курдским формированиям в Сирии, против которых борется Турция.

Президент напомнил и об истории с американским пастором Эндрю Брансоном, которого в Турции намерены судить за поддержку террористов. США же добиваются освобождения этого человека и даже ввели соответствующие санкции. Как отметил Эрдоган, он неоднократно просил США не вмешиваться в эту ситуацию, поскольку это дело турецких судебных властей.