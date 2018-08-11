Смертельный свуп: парашютист врезался в дом в Подмосковье

На подмосковном аэродроме Большое Грызлова погиб парашютист. Опытный спортсмен выполнял тренировочные прыжки. Делая свуп, допустил ошибку в высоте разворота.

Маневр заканчивался на недопустимо низкой высоте. Мужчина резко развернулся в противоположную сторону, но врезался в административное здание.

Спортсмен погиб на месте. Следствие проводит проверку, сообщает ТАСС.