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11 августа 201817:40

От президента Румынии требуют извинений за слова о жандармах

Global Look Press

От румынского президента Клауса Йоханниса потребовали извинений за слова о жандармах. Это сделала правящая в Румынии Социал-демократическая партия.

Йоханнис осудил действия жандармерии во время разгона пятничной антиправительственной манифестации. Социал-демократы считают, что действия жандармерии были абсолютно законны. У граждан есть право на мирные демонстрации, но они против агрессивных акций, которые подкрепляются такими заявлениями, передает ТАСС.

Йоханнис также потребовал, чтобы министр внутренних дел Кармен Дан взяла на себя ответственность за беспорядки во время акции протеста и представила детальный отчет о том, как действовали силовые органы. Действия жандармов он назвал необъяснимыми – нужно было просто изолировать провокаторов.

Об акции было известно еще в июне, добавил Йоханнис, у силовиков хватало времени подготовиться, передает РИА Новости

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