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11 августа 201818:31

"Нам, европейцам, запрещено": Вайкуле заявила, что ни за какие деньги не поедет в Крым

Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым за гонорар любого размера. Вопрос о возможной поездке в Крым прозвучал на пресс-конференции перед выступлением певицы в Одессе.

"Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем-то, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — заявила латвийская артистка, ее слова приводит издание "Думская.net".

При этом Вайкуле высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в "черные списки": Кобзон, Чичерина, Пореченков и другие. "Я все время говорю, что артисты — это дети. Нельзя трогать детей и артистов. И заносить в какие-то списки…" — отметила Вайкуле.

Отвечая на вопрос о ностальгии по СССР, Вайкуле сказала, что ностальгии по Советскому Союзу у нее "нет и не может быть".

"Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя переход был очень тяжелым. В Латвии 10 лет была нищета, но сегодня мы счастливы. Может, и вам в Украине предстоит это, если вы вступите в Евросоюз", — отметила певица. По ее мнению, после развала СССР лучше стали жить и исполнители: "Снял на телефон и выставил свое творчество в интернет. Раньше даже мечтать об этом нельзя было! Раньше были худсоветы, я была невыездной. Поэтому у молодых сейчас такое счастье. Они не понимают, какие они счастливые. Для них все двери открыты!"

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