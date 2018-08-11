На авиашоу в Прахатице разбился самолет 30-х годов

В Южной Чехии около города Прахатице во время авиашоу погиб пилот исторического самолета "BETA B 50".

Зрители и персонал не пострадали.

После крушения моноплана авиашоу прекратили.

Моноплан "BETA B 50" выпускался в 30-х годах двадцатого века. Для шоу был предоставлен Музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы, передает ТАСС.