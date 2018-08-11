На авиадебошира, ломившегося в кабину пилотов, завели дело

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело на авиадебошира. Пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов при подготовке к взлету на рейсе Хабаровск — Красноярск. Его доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД в аэропорту Хабаровска. Мужчина вел себя агрессивно и оскорблял полицейских, передает "Россия 24".

Ранее стало известно, что хулиган в поле зрения полиции попал не в первый раз, но ответственности всегда избегал. В частности, он является фигурантом ДТП, в результате которого погиб полицейский.