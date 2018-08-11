История отомстит: в Польше сносят памятники советским солдатам
По Польше идет волна разрушений памятников советским солдатам-освободителям. Больше года назад, в памятную для всех, кто боролся с фашизмом дату, 22 июня, был принят закон о ликвидации монументов, даже несмотря на протесты России и Израиля. Уже снесли памятник генералу армии Ивану Черняховскому и ликвидировали несколько могил павших солдат. И это якобы по решению властей муниципального уровня.
Он теперь словно израненный, воздвигнутый здесь десятки лет тому назад монумент. Символ благодарности (тогда она еще была жива) поляков солдатам-освободителям, знакомый жителям Варшавы с детства. Многие, пока еще не поздно, стремятся запечатлеть на память этот осколок истории.
"Мы живем здесь, в районе Прага. Я недавно читала, что памятник собираются снести, вот и решила сделать фото на память. Но это плохая идея — сносить", — убеждена местная жительница.
"Этот памятник советским солдатам, но есть и памятники людям, которые убивали наших патриотов", — говорит пожилой поляк.
Памятник подвергался атаке вандалов несколько раз. Мемориальные плиты с надписями на польском и русском расколоты, подножие было облито красной краской. Видно, что ее пытались оттереть, но не очень успешно. Власти не особо заботятся о мемориале. Это понятно — он уже внесен в "черный список". Памятник солдатам Красной армии, которые сражались и погибли, освобождая Варшаву, будет снесен уже в этом году.
Стоящий по соседству мемориал полякам, трагически погибшим 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, содержится в идеальном состоянии. Как и масштабная композиция, посвященная Армии крайовой, тоже весьма спорной организации: с одной стороны, антифашистской, с другой — антисемитской и антисоветской.
До конца года польские власти собираются снести 75 памятников по всей стране. Какие из них еще целы, а какие разрушены, мы точно не знаем.
Взялись с энтузиазмом. На этом месте еще недавно стоял монумент военным летчикам. Корреспонденты "Вестей" приехали, чтобы запечатлеть его хотя бы для истории. Не успели.
"Это был памятник советским летчикам, красная звезда из нашего юзефовского камня, здесь вокруг каменоломни. И были еще даты: здесь советские летчики приземлились. А потом нынешние правящие силы памятник снесли как коммунистический символ, с которыми они борются", — рассказывает поляк Юрек Новацки.
Этот памятник в северном воеводстве пока не тронули. Он посвящен реальному человеку, советскому солдату, которого поляки, делившие с ним землянку, называли Мишкой-Татаром. Прибившийся к польским отрядам партизан, сражался с ними плечом к плечу. Закон о декоммунизации велит разделаться и с ним.
Умэр Адаманов погиб на этом месте, спасая жителей Юзефово от фашистов. В благодарность ему в конце 1960-х поставили вот этот камень. На нем никакой символики: ни красной звезды, ни серпа с молотом. Только очертания Грюнвальдского креста — высшей военной награды Польши того времени, которой советский партизан был награжден посмертно.
Невзирая на протесты местных властей и жителей, в гмине Юзефово недавно переименовали улицу имени Мишки-Татарина. Памятник тогда обещали не трогать.
"История отомстит, не забудет. Ну как можно было снести памятник солдатам-освободителям у Гданьского вокзала, раз там сражались вместе польские и советские солдаты и солдаты со всего мира?! Мэр Варшавы нам обещала, что его вернут на место. Но ей нужна была только победа на выборах", — сетует президент Союза инвалидов войны Республики Польша Тадеуш Маслинский.
"Они даже не обращают внимания, что их подход к истории политики и международным отношениям похож на якобинский. На революционеров французских, а потом так называемых большевиков. Ничем не отличается. Это детерминизм типичный. И они не понимают, что, убирая памятники, они будут строить новый взгляд на историю. Чистый, черно-белый. Так не бывает. Но если бы не Красная армия, не было бы ни поляков, ни чехов, ни словаков, ни сербов. И, наверное, под большим вопросом были бы французы и остальные", — утверждает историк Матей Поремба.
Даже об Армии людовой, народной армии, в которой сражались хоть и коммунисты, но поляки по национальности, в современной Речи Посполитой предпочитают не вспоминать. Более 300 монументов приготовлено к сносу. Обещают не трогать воинские кладбища, во всяком случае, пока.
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