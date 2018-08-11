Сербия пообещала не участвовать в антироссийской истерии

Сербия не станет участвовать в антироссийской истерии, заявил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.

В ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на Армейских международных играх Вулин также сообщил, что Сербия и Россия – лучшие друзья, и Сербия не будет вводить санкции против России, передает РИА Новости.

В свою очередь Россия готова предоставить Сербии все возможности для тренировок перед следующими играми, заявил Шойгу, подчеркнув, что выступление и так было успешным, но хотелось бы лучше.

Шойгу добавил, что это уже третья его встреча с Вулиным в этом году, а участие Сербии очень приятно для России.

Армейские международные игры в подмосковном парке "Патриот" проходили с 28 июля по 11 августа, передает ТАСС.