В новгородском монастыре обнаружен боярский саркофаг

На раскопках в Свято-Юрьевом монастыре XII века под Великим Новгородом сотрудники Института археологии РАН нашли древний боярский саркофаг, составленный из шести массивных плит. В нем были погребены останки шести женщин.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в правительстве Новгородской области, саркофаг обнаружен у стен главного храма обители — Георгиевского собора. Согласно летописным источникам, он был заложен в монастыре в 1119 году.

По словам источника, в подобных дорогих саркофагах хоронили богатых и знатных горожан, имевших высокий социальный статус. Очевидно, что женщины, чьи останки покоятся в обнаруженном саркофаге, относились к новгородской боярской фамилии. Ученые предполагают, что захоронение, вероятно, относится к домонгольским временам.

Кроме саркофага, у стен Георгиевского собора археологи нашли захоронения монахов в деревянных гробах. Раскопки на территории Свято-Юрьева монастыря, которые начались в 2012 году, продолжаются. Исследования проводятся в рамках комплексной реставрации Георгиевского собора.

Ранее в субботу появились сообщения о том, что археологи обнаружили в Крыму массовое захоронение людей времен раннего Средневековья. А во время раскопок на якутском острове Котельный была найдена туша взрослого карликового мамонта.