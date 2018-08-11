Матвиенко потрясена мостом через Керченский пролив

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением. В субботу она побывала в историко-археологическом заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе, где проходит фестиваль "Опера в Херсонесе.

"Мы все счастливы, что появился Керченский мост", — цитирует слова Матвиенко РИА Новости.

Сенатор отметила важность развития инфраструктуры в российских регионах, в частности в Крыму, но подчеркнула, что при этом необходимо сохранять и развивать культурное наследие этой прославленной исторической земли.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая этого года, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.