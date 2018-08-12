Кинорежиссера Олега Сенцова отправили из Салехарда на самолете

Российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что поздно вечером 11 августа из административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа РФ — Салехарда вылетел самолет, на борту которого может находиться украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм.

"Олег, кажется, спасён! В 23.00 самолёт с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка — Киев. Все!", — пишет Виктория Ивлева на своей странице в социальной сети Facebook.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, напоминает агентство "Интерфакс".

С 14 мая текущего года Сенцов держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживают в Российской Федерации по политическим мотивам. Родственники кинорежиссера заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

9 августа уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографии Олега Сенцова, которые ей прислала российская сторона.

10 августа журналистка Виктория Ивлева, ссылаясь на епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, сообщила, что у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы.