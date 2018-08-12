В Новосибирске Mercedes протаранил киоски: один человек погиб, трое ранены

Утром в воскресенье, 12 августа, автомобиль Mercedes-Benz врезался в торговые киоски в Октябрьском районе Новосибирска. В результате ЧП один человек погиб, трое получили ранения. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД региона.

Как уточняется, в 4:45 по местному времени 23-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz по не известной пока причине совершил наезд на торговые киоски, расположенные напротив дома №62 на улице Никитина.

Один мужчина скончался на месте от полученных травм. Водитель автомобиля, его пассажир и продавец одного из киосков с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, а также личности участников аварии, передает агентство "Интерфакс".