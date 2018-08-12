Каспийский саммит: соглашение готовили более 20 лет

Владимир Путин и лидеры стран "каспийской пятёрки" в воскресенье соберутся в Казахстане. Ожидается, что главным итогом пятого саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Над ней работали более 20 лет.

У этого водоёма нет выхода к Мировому океану, это и не озеро, и не море. Потому действующие международные нормы к нему применить трудно, передает телеканал "Россия 24". А нужно организовать судоходство и разработку ресурсов, провести границы на шельфе. Так что документ к подписанию подготовили уникальный.

Кроме того, в ходе встречи в Актау подпишут ряд межправительственных соглашений по сотрудничеству в экономике. От торговли до транспорта и рыболовства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже прибыл в Актау на саммит.