"Тоттенхэм" выиграл Международный кубок чемпионов

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" стал победителем крупного предсезонного турнира — Международный кубок чемпионов. Англичан с первого места мог сместить миланский "Интер", но для этого ему было необходимо побеждать мадридский "Атлетико" с разницей в четыре и более мяча.

"Интер" в итоге одержал победу со счетом 1:0, единственный гол на 31-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Но этого не хватило для общей победы. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей "Тоттенхэм" опередил дортмундскую "Боруссию" и "Интер", занявших второе и третье места соответственно. У всех трех команд было по 7 очков.