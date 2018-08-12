Силуанов назвал доллар ненадежным инструментом для расчетов

О ненадежности американского доллара заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара.

Но речи о закрытии американских компаний пока не идет.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что рассматривается возможность расчетов в нацвалюте при торговле нефтью с Турцией и Ираном.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия не отказывается от доллара как уникальной резервной валюты.