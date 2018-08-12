В Думе ответили на обвинения в причастности России к беспорядкам в США

Обвинения американского конгрессмена Томаса Гарретта о причастности России к беспорядкам в Шарлотсвилле выдвинуты без аргументов заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее телеканал CNN привел высказывание Гарретта о том, как одном из секретных брифингов директор ЦРУ Кристофер Рей утвердительно ответил на вопрос о российском следе в разжигании конфликта между радикалами и антифашистами в Шарлотсвилле.

"Чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах, берутся любые эпизоды из конкретной действительности и привязывают искусственно к этим событиям РФ", — сказал Новиков РИА Новости. Он связал эти заявления с подобными обвинениями по "делу Скрипалей": много шумихи и информационных вбросов, но никаких убедительных доказательств. "Все выглядит весьма и весьма странно", — заключил депутат.

12 августа 2017 года в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых и антифашистов. Поводом для столкновений стал демонтаж статуи генерала Роберта Ли, одного из деятелей Конфедерации во времена Гражданской войны в США.

Тогда неонацист, находившийся за рулем автомобиля, на большой скорости протаранил активистов. Погибла 32-летняя женщина, ранения получили еще 19 человек.

России регулярно инкриминируется и вмешательство в избирательный процесс в Америке, включая президентские выборы.