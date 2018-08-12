Путин: каспийская пятерка показала, что сообща можно решать самые сложные вопросы

Президент России Владимир Путин считает подписание в казахстанском городе Актау конвенции по правовому статусу Каспийского моря историческим событием для региона. Как отметил Путин, работу над документом вели 22 года. Отныне, сказал президент, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран имеют юридическую основу для взаимодействия на многие годы вперёд.

Путин назвал море общим достоянием "каспийской пятёрки", и подписанный договор послужит рациональному использованию и сохранению богатств Каспия, пишет РИА Новости.

Президент России считает успехом и примером совместной работы подписание конвенции. Путин поблагодарил лидеров прикаспийских государств за действия "в логике уважения, партнерства и равноправия". Российский лидер подчеркнул, что "в нынешних непростых международных условиях это дорогого стоит".

По словам Путина, конвенция о статусе Каспия и дополняющие ее соглашения послужат не только развитию экономики региона, но укрепит совместную безопасность стран-участниц. Путин напомнил об очагах напряженности, расположенных рядом с Каспийским морем — Ближнем Востоке и Афганистане.