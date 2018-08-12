Чемпионат Европы. Бажина и Ильиных взяли бронзу в синхронных прыжках

В шотландском Глазго завершается соревнования у прыгунов в воду в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

По сумме пяти прыжков россиянки набрали 282,90 балла​​​. Золото взяли итальянки Елена Бертокки/Кьяра Пеллакани (289,26), серебро досталось немкам Лене Хентшель и Тине Пунцель (286,80).