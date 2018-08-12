Лавров ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику по отношению к нашей стране. В числе этих государств и США.

Отвечая на вопрос журналистов об актуальности двусторонних контактов между Россией и США, несмотря на политику санкций, Лавров заметил, что Россия никогда не уклонялась от контактов с представителями стран, которые проводят не самую дружественную политику.

"Если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, должны объединять Россию и США, думаю, такая встреча состоится", — сказал Лавров после V Каспийского форума в Актау.

Глава российского МИДа отметил, что подобные контакты он готов развивать на уровне глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Главный залог успеха таких контактов в том, чтобы и американская сторона была готова действовать на основе баланса интересов с учетом позиции друг друга.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым заявил, что США хотят улучшения отношений с Россией.