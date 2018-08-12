Лидер немецких левых заявила, что США не зря боятся сближения Германии с Россией

Европа должна налаживать плодотворное сотрудничество с Россией, а не идти на поводу у США, считает председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт.

"Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают", — подчеркнула политик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вагенкнехт подчеркивает, что США преследуют свои интересы, а с приходом Трампа — агрессивным способом. Политик считает, что интересы США противоречат интересам Европы, и не только в сфере экномики. Активно ведутся войны за ресурсы, для этого дестабилизирована ситуация в странах Ближнего Востока. А расплачиваться за это приходится в первую очередь Европе, сказала Вагенкнехт.

"Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам", — констатировала Вагенкнехт. В их круг входит в том числе стабилизация на Ближнем Востоке и плодотворное сотрудничество с Россией.