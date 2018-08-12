Мягкая сила: директор NASA хочет встретиться с главой "Роскосмоса"

Директор НАСА Джим Брайденстайн надеется выяснить с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, какие препятствия мешают взаимодействию двух стран по космосу. Он заявил, что надеется на встречу в ближайшее время.

Брайденстайн также отметил, что США хотелось бы продолжать партнерство с Россией по исследованию космического пространства. И НАСА – это возможность использования мягкой силы, способ взаимодействия в науке, когда все остальные сферы становятся закрытыми.

Брайденстайн упомянул двигатели РД-180, которые используются в американских ракетах-носителях Atlas V. Их США, хоть и не желая зависимости, закупает у России, потому что альтернатив пока не разработано, передает ТАСС.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у НАСА остался только один вариант для доставки на МКС астронавтов — с помощью российских "Союзов". В 2017-2019 годах, благодаря соглашению с Boeing, у НАСА будет пять дополнительных мест на "Союзах".