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12 августа 201820:18

Рогозин собирается встретиться с Брайденстайном в октябре

Петр Ковалев/ТАСС

Встреча главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном состоится в октябре на Байконуре во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

Ранее Брайденстайн заявлял, что хотел бы встретиться с Рогозиным, чтобы выяснить, какие препятствия мешают взаимодействию двух стран по космосу.

В июне Рогозин уже встречался на Байконуре заместителем администратора NASA Уильямом Герстенмайером. Стороны тогда пришли к выводу, что нужно избегать административного давления в том, что касается изучения космоса, передает "Интерфакс".

 

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