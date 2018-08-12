Вандалы, которые жарили шашлык на "Медном всаднике", задержаны

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга установили и задержали двух мужчин, которые установили мангал на памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади города. Вандалы решили пожарить там шашлык.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года. В отношении обоих составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Таким образом, правонарушители отделаются штрафом в 500 рублей.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 5 августа. Граждане сообщили, что скульптуру Медного всадника забрались два молодых человека. Внизу любителей шашлыков ожидала компания друзей. Прохожие призывали молодых людей прекратить бесчинство, но безуспешно. Полицейские выехали на место происшествия.

Государственный музей городской скульптуры опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" фотографии хулиганов.