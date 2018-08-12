Новая дискуссия для Украины: Киев решил отгородиться от российских поездов

Безвизовый режим для украинцев обернулся настоящими трудовыми лагерями в Европе, где посредники отбирают документы и заставляют трудиться бесплатно. Стало известно сразу о нескольких таких случаях в Германии, Норвегии, Финляндии. Те же, кто не желает превращаться в бесправную и дешевую рабочую силу, едут в Россию. По самым скромным подсчетам, в России сейчас около четырех миллионов таких приезжих с Украины. Еще больше поток тех, кто постоянно ездит к родственникам, на учебу или лечение. И на этом фоне, предложение Киева о закрытии пассажирского железно-дорожного и автобусного сообщения выглядит, как попытка увеличить доходы тех, кто зарабатывает на нелегальных перевозках.

Вышиванки Женя любит. Но украинские народные никогда не шила, это — белгородская. Узоры, конечно, переплетаются, как два народа и две страны в ее жизни. Когда там началась смута, она уехала заграницу — 12 километров от дома.

"Я дома, — поясняет Евгения Ревунова. — У меня там дом и тут дом".

Она будто распустила сплетенную прежде жизнь. Из банка, где работала бухгалтером, ушла. Из города уехала. Теперь вместе с деревенской ребятней шьет трикотажные куклы.

"Все знают тут, что я с Украины. Нет такого, что нас как-то отбрасывают или наоборот. Как свой. Здесь пол-поселка с Украины, потому что граница рядом", — рассказывает Ревунова.

Граница рядом и пока еще открыта. Но Украина продолжает достраивать стену — неоконченный проект бывшего премьера Яценюка. Министр Омелян обещал отменить поезда, что следуют в Россию.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", — заявил в эфире телеканала министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Этот ответ на вопрос телезрителя был самым коротким в двадцатиминутном эфире. Тему развивать ведущие не стали. В эфире другого телеканала депутат Дмитрий Спивак ответил Омеляну с одесским юмором.

"Вот так и хочется спросить: господин Омелян, вы — нормальный? Вы — адекватный человек? Да покиньте уже страну, езжайте туда, где ваши родные!" – призвал министра депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак.

На железнодорожном вокзале Белгорода расписание украинских поездов зияет пустыми строчками. Осталось только три состава: на Харьков, Кривой Рог и Днепропетровск. Пассажиры — все больше украинцы — уже итак страдают.

"Мы будем в трансе, Вы что? А чем же сюда добираться? Тут дети, внуки. Вы что?" – ужасаются они.

Когда из Киева в Москву отменили самолеты и сократили поезда, народ стал больше ездить на автобусах и машинах. Со столичного автовокзала несколько раз в день отправляются регулярные рейсы.

Мариуполь, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Харьков — автобусы почти всегда забиты. Чемоданы отправляются в багаж, с собой берут только пакеты с бутербродами. До Киева — 15 часов дороги.

"Для меня то, что происходит, очень больно. Потому что так не должно быть между нашими народами. Я наполовину русская, наполовину — украинка. Как меня можно разделить?" – задает риторический вопрос Лиля Ясинская.

До границы дорога хорошая. Там, где начинается Украина, ехать уже невозможно. Эту международную трассу как будто специально не ремонтируют, чтобы отбить в прямом смысле слова желание ехать в Россию.

"Тут можно сметану в машину положить, получится масло: раз проехал — и все", — сеется блогер.

Рынок пассажирских перевозок Россия-Украина все больше уходит в тень. Это нелегальные маршруты, которые каждый день отправляются на границу за новыми миграционными картами.

— Здравствуйте, а мы "от Володи".

— "От Володи" — тоже сюда.

От Володи, от Павла, от Николая — это посредники, которые подбирают клиентов. Мы тоже отправляемся в рейс. 3500 рублей с человека, микроавтобус набивается до отказа. В салоне — 20 человек. Каждые три месяца эти люди должны выезжать за пределы России.

Девушка, не будем называть ее имя, подсказывает, как без проблем пройти через украинских пограничников.

"Надо будет платить 2000 человеку, который попросит. Тем, кому нужно чего-то дать, то они говорят: "Идите домой, в Украину". Или говорят: " Идите, погуляйте. Только через сутки мы вас можем пустить". И тогда вы аккуратненько даете еще какую-нибудь бумажку с завернутыми деньгами", — инструктирует девушка.

— 2000 рублей?

— Да.

Это не российская, это украинская сторона.

Дорога дальняя — семьсот километров до границы через Белгород. 9 часов в пути с двумя остановками.

Уже на рассвете мы приехали на границу. Здесь еще Россия, а метров через 500 — уже Украина. Наши попутчики ушли оформлять новые миграционные карты. Для этого им необходимо сначала перейти российский пункт пропуска, затем украинский. Отстояться за границей 15-20 минут, затем вернуться обратно. Нам туда, к сожалению, нельзя, так как в паспорте — 3-летний запрет на въезд в Украину.

У нас своя легенда: мы хотим пересечь границу, но оператора не пускают — нет вызова с украинской стороны. Местные таксисты предлагают решение.

— Тебя не пустили?

— Да.

— Приглашения нет?

— Да. Это надо "ложить". В паспорт надо "ложить".

Для таких проблемных клиентов есть специальные люди — проводники или решалы. Один из них утверждает, что может договориться с украинскими пограничниками и перевезти нас на ту сторону.

— Я документы отдаю ваши. И веду переговоры с теми, кто проверяет.

— Вы сами ведете переговоры, да?

— Да. Сначала так.

— Там либо вас пригласят, скажут цифру, либо мне скажут цифру.

— А примерно порядок цифр какой?

— Тысяча-полторы.

Проводники не простаивают. Клиенты есть всегда. Чем больше запретов выставляет украинская власть, тем больше криминала и коррупции в этой сфере. Отменить железнодорожное сообщение между двумя странами дополнили еще одной идеей — запретить и автобусы.

"Да что тут думать? Дурью маются и все. Что я могу сказать? Да менять это все будет, все будет нормально. Это же бред сумасшедшего!" – говорят о новых идеях киевской власти украинцы на границе.

Но украинцы все равно едут. Работать, учиться. Бегут в Россию целыми семьями.

"Неспокойная обстановка, разруха экономическая, политическая. Это вынудило приехать в другую страну", — рассказывает о себе анестезиолог Хасанской центральной районной больницы Александр Панин.

Анестезиолог Александр Панин приехал на Дальний Восток 4 года назад. Его супруга Ирина — тоже врач, терапевт. Здесь в России у них родился первый ребенок — Машенька.

"Здесь уже трудоустроились, благополучно все. Есть жилье, есть работа, есть доход, поэтому можно обзаводиться семьей", — поясняет Ирина Панина.

В 2017 году украинцы заняли первое место среди мигрантов, которые едут работать на Ямал. Около тысячи человек — с желтым трезубцем на паспорте. Вахтовики. Работать на русском севере считается престижным.

Они бурят новые скважины, обслуживают действующие. Зарплаты кратно выше, чем в Ивано-Франковске или Ужгороде. За вахту — 150-200 тысяч рублей.

"Сейчас там нищета такая будет, что вообще! Россия нам помогает очень много", — подчеркивает дорожный рабочий Николай Ярмоленко.

Только за 2017 год трудовые мигранты принесли в бюджет Киева около полутора миллиардов долларов. Украинские чиновники российскими деньгами, кажется, не брезгают. В том числе, и министр Омелян, который своими высказываниями только злит народ.

"Омелян, конечно, прежде всего подставляет Порошенко. И цель следующая: с одной стороны, это такой удар по жителям Украины, потому что, в любом случае, будет проблема ездить. С другой стороны, он превосходно понимает, что Порошенко не сможет выступить против, иначе его обвинят в том, что он друг Москвы", — разъясняет внутриполитический расклад на Украине президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Оставить страну без транзита в Россию — крах для Украины. Это понимает и киевская власть. Выступление министра Омеляна не что иное, как симптомы политической драки в канун президентских выборов. И дальше слов дело, очевидно, не пойдет.