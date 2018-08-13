К месту жесткой посадки вертолета в Таджикистане вылетели спасатели

По информации главы пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеды Юсуфи, к месту жесткой посадки Ми-8, произведенной в низовьях ледника Фортамбек на севере страны, вылетели два вертолета со спасателями и медиками.

Связи с находившимися на борту альпинистами и членами экипажа вертолета у спасателей нет, так как батареи раций сели. Информация о состоянии попавших в экстремальную ситуацию людей должна появиться в течение ближайшего часа, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 12 августа, перевозивший совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони альпинистов вертолет совершил жесткую посадку. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа.