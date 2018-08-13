Тайфун "Яги" принес на Филиппины и в Китай ливни, ураганы и оползни

Десятки рейсов задержаны в Шанхае из-за тайфуна "Яги". В ночь на понедельник он обрушился на восточное побережье Китая, до этого бушевал на Филиппинах. Проливные дожди и штормовой ветер уже принесли многочисленные разрушения.

На Филиппинах приближающийся тайфун "Яги" привел к масштабным наводнениям. В том числе в провинции Булакан. Но это не помешало молодоженам обручиться в местной церкви. Родители невесты торжественно провели дочь по затопленному проходу до алтаря, где ее ждал жених, предусмотрительно снявший ботинки.

В Китае все гораздо серьезнее. Сильные ливни вызвали оползень в Пекине. По счастливой случайности никто не пострадал, но вот автомобильная трасса оказалась заблокирована на несколько часов. Аэропорт города Чжухай затоплен, теперь все это больше напоминает морской порт.

А в городе Хайкоу пожилой мужчина застрял в канализационном люке, крышку которого смыло потоком воды. Подоспели заметившие неладное прохожие.

Главный удар пришелся на восточное побережье Китая. Там объявлено штормовое предупреждение. В безопасные места эвакуированы более 135 тысяч человек. Десятки тысяч судов были вынуждены вернуться в порты. Отменены сотни авиарейсов. Проблемы с вылетом у тысяч пассажиров.

В эпицентре стихийного бедствия оказался и наш коллега — редактор ВГТРК Илья Баев. Вместе с родителями он отдыхал на острове Годжи. Оттуда их эвакуировали на материк в город Ханчжоу.

На всем восточном побережье Китая – ураганный ветер, непрекращающиеся дожди с грозами. Из берегов выходят реки, размыты дороги. Слабеть "Яги" начнет только к вечеру понедельника по мере продвижения на северо-запад материка.