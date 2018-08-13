Пожар возле Ялты тушат три вертолета и самолет

Природный пожар около Ялты локализован.

В районе ущелья Уч-Кош наращивается группировка сил и средств спасателей. Огонь тушат с земли и воздуха. За двое суток на лесной массив было сброшено более 300 тонн воды, передает "Россия 24".

Информация о возгорании в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками поступила в 16:21 по московскому времени в субботу. Очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от центра Ялты, сообщает ТАСС.

В понедельник утром три вертолета и самолет МЧС России Ил-76 вновь поднялись в воздух для ликвидации пожара. По словам представителя регионального управления МЧС, площадь пожара не увеличивается, погода ликвидации возгорания не мешает.