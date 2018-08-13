В спортлагере в Дагестане отравились 73 ребенка

В спортивном лагере "Спартак" в Дагестане отравились 73 ребенка.

Как сообщил ТАСС глава администрации Шамильского района, на территории которого находится лагерь, Магомед Гасанов, у детей острая кишечная инфекция. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 73 ребенка, 54 из них были госпитализированы. Оставшиеся в лагере ребенка и персонал не имеют жалоб на здоровье.

"Пока никого не выпускаем, они будут под наблюдением в лагере находиться, на месте. Роспотребнадзор работает, бригада инфекционистов из Минздрава", — уточнил Гасанов.

Дети должны были отдыхать в лагере до 20 августа. Гасанов отметил, что причиной обращения за медицинской помощью стало пищевое отравление, но нужно еще провести лабораторный анализ.