В Испании во время концерта зрители попадали в воду

В испанском городе Виго во время концерта на набережной обрушилась деревянная платформа, на которой находились зрители. Многие попадали в воду. Пострадали более 260 человек, состоянии пяти из них оценивается как тяжелое, передает телеканал "Россия 24".

ЧП произошло в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño.

Полиция проводит расследование инцидента. По предварительной версии, платформа была перегружена из-за большого числа зрителей.