Пике на пик: в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два вертолетчика

В результате жесткой посадки в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два члена экипажа. Об этом рассказал РИА Новости источник в спецслужбах. Ранее пресс-секретарь комитета по ЧС Таджикистана Умеда Юсуфи сообщала, что все находившиеся на борту люди живы.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в воскресенье в 16:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). Он перевозил в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони.

Всего на борту вертолета находились 13 альпинистов и 3 члена экипажа. Среди альпинистов — 11 граждан России, гражданин Белоруссии и гражданин Испании. Экипаж состоял из граждан Таджикистана.

Пик Исмоили Сомони (раньше он назывался пик Коммунизма) является высочайшей вершиной Таджикистана. Его высота — 7495 метров. Гора находится в хребте Академии наук республики Таджикистан.