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13 августа 201814:59

В алтайском селе ребенку оторвало руку тарзанкой

Фото Global Look Press.

У водоема в селе Маралиха Алтайского края во время прыжков с так называемой тарзанки, привязанной к дереву, произошла трагедия.

Как сообщает краевое управление СК РФ, 13-летний мальчик лишился руки, которая запуталась в петле на конце веревки.

Вертолет санавиации доставил ребенка в больницу Барнаула, а следователи выясняют обстоятельства травмирования подростка в неустановленном для купания месте.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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