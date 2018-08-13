В алтайском селе ребенку оторвало руку тарзанкой

У водоема в селе Маралиха Алтайского края во время прыжков с так называемой тарзанки, привязанной к дереву, произошла трагедия.

Как сообщает краевое управление СК РФ, 13-летний мальчик лишился руки, которая запуталась в петле на конце веревки.

Вертолет санавиации доставил ребенка в больницу Барнаула, а следователи выясняют обстоятельства травмирования подростка в неустановленном для купания месте.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.