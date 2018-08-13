Арест "Механика Погодина": у СБУ нет претензий к экипажу, только к танкеру

Суд Херсона ожидает документов из прокуратуры для рассмотрения ареста российского танкера "Механик Погодин". В пятницу судно было задержано в херсонском порту, поскольку принадлежит компании, которая находится на Украине под санкциями. Экипаж из 12 человек остается на борту.

Херсон стал настоящей ловушкой для танкера "Механик Погодин". Судно, по заявлениям его капитана Михаила Замятина, имело все разрешительные документы для захода в порт, необходимые уведомления были направлены еще за три дня до прибытия. И местная администрация, и СБУ обладали всей информацией о корабле.

"Механика" подпустили к берегу и заблокировали в порту — не дали ни причалить, ни отплыть. Затем представители украинской стороны сделали ряд заявлений, мол, судно под санкциями.

"На судне находятся 12 членов экипажа, включая капитана. Все они являются гражданами Российской Федерации. Они прошли пограничный контроль, не ограничены в передвижении. Все мероприятия, которые проводят компетентные органы, проходят в рамках действующего законодательства Украины. Судно и имущество, по предварительным данным, принадлежит компании "ВЭБ –Лизинг", которая внесена в санкционный список 26 июля 2018 года", — заявила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Пока к экипажу претензий у СБУ нет, а вот к танкеру – есть. Вернее, к его владельцам, связанными, по убеждению украинских властей, с Внешэкономбанком. Эта организация попала под санкции США. Украина как верный вассал ввела свой стоп-лист против компаний, указанных в американском списке.

Известно, что "ВЭБ-лизинг" финансировал строительство судна, которое стало частью флота компании "В. Ф. Танкер". Сейчас его порт приписки Санкт-Петербург. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уже потирает руки: в беседе с журналистами он оценил стоимость корабля в 7 миллионов долларов.

"Я думаю, что наши компетентные органы, органы СБУ, так как они отвечают за санкционный режим, будут рассматривать все возможные пути, чтобы вынести решение о наказании, чтобы санкционный режим был поддержан, — заявил Бабин. — Что касается этого судна, ситуация подразумевает изъятие имущества. Ситуация такая, что на пятом году войны с Россией быстроходное судно под российским флагом заходит во внутренние воды, здесь проводит коммерческие операции, проводя скрытую диверсионную деятельность".

К диверсионной деятельности, по мнению Бабина, относится доставка дизельного топлива из Туркмении на Украину. Именно для выполнения такого заказа канадской компании "Механик Погодин" и прибыл в порт Херсон. Пока моряки остаются на судне, у них есть запас воды, пищи и медикаментов. За развитием ситуации внимательно следит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Судьбу же танкера должен определить Херсонский суд.