Легкомоторный самолет ушел на дно Байкала

Самолет Як-12 потерпел крушение и ушел на дно Байкала недалеко от острова Ольхон. Пилот самостоятельно выбрался из кабины, его доставили на берег очевидцы аварии. Спасение сняли на видео.

Инцидент, как отметила журналистка Галина Солонина, произошел около 21:00 по местному времени в районе поселка Хужир. На кадрах видно, как пилота снимает с уходящего под воду хвоста самолета владелец гидроскутера. Все предложения о помощи со стороны капитана оказавшегося рядом судна мужчины отклонили. Спустя несколько минут Як-12 ушел на дно. О причинах аварии ничего не сообщается.

В июле минувшего года у берегов Ольхона рухнул самолет Cessna, за штурвалом которого находился пьяный пилот, к тому же, лишенный прав. Никто из находившихся на борту людей серьезно не пострадал.